Бізнес занепокоєний жахливими чергами з вантажів на кордоні з Польщею, закликає владу та ЄС щось зробити

Європейська Бізнес Асоціація занепокоєна ситуацією з суттєвими чергами вантажів у пунктах пропуску між Україною та Польщею, що спостерігаються впродовж останніх тижнів. Про це йдеться в заяві об'єднання.

Зокрема, відповідно до отриманої від компаній-членів асоціації інформації, тривалість перетину вантажівок, для яких необхідним є проведення ветеринарного контролю, зокрема з продуктами харчування, може складати до 10 днів. Тривалість очікування перетину інших вантажів може складати 5-10 днів, а то й більше.

Там нагадують, що законодавство України передбачає, що митне оформлення вантажів має здійснюватись протягом чотирьох годин з моменту прибуття до пункту пропуску, однак наразі це вкрай складно виконати, зокрема, і через те, що з боку Євросоюзу оформлення виконується вкрай повільно, в тому числі через страйк польських перевізників біля кордону, який нещодавно мав місце.

"Для розуміння ситуації: у пункті пропуску "Ягодин" утворилась черга близько в 3,5 тисячі автомобілів. Пункт пропуску "Краківець - Корчова", за інформацією від бізнесу, здійснює пропуск близько 117 вантажівок на добу, хоча раніше ця цифра складала близько 440 вантажівок. На інших пунктах пропуску ситуація є не суттєво менш ускладненою", - зазначають в ЄБА.

В асоціації зауважують, що така ситуація прямо впливає не лише на Україну, питання ведення бізнесу в країні та українські ланцюги постачання, але й на ланцюги постачання та економіку країн ЄС.

"З одного боку, для України це безпосередньо прямі втрати, що складають сотні тисяч євро на місяць, причина для зміни маршрутів, причина можливого дублювання відділень бізнесів в інших країнах, тощо. З іншого ж боку, це є і прямими втратами країн ЄС, адже значна кількість перевезень, що затримуються у пунктах перетину – це вантажі, що прямують до низки країн ЄС транзитом через Польщу", - йдеться в заяві.

Це, зокрема, вантажі виробничих підприємств з європейськими інвестиціями, які здійснюють операції з переробки тих же європейських товарів на території України. Натомість ситуація на кордоні може провокувати зриви поставок до партнерів, збої виробництв у Польщі або й взагалі часткову зупинку виробництв.

Враховуючи цю ситуацію, кажуть в ЄБА, деякі компанії з України вже звернулись до своїх європейських офісів, аби піднімати це питання на рівні урядів відповідних країн, на європейському рівні, зокрема Ради Європи, адже впливу зазнає як український, так і європейський бізнес.

Окремо там зазначають, що така ситуація на митниці підриває можливість застосування угоди між Україною та ЄС про перевезення вантажів автомобільним транспортом, а також регламенту Європейського парламенту та Ради №2022/870 про тимчасові заходи з лібералізації торгівлі.

"А за неможливості в розумний термін здійснити перевезення чи доставку вантажу лібералізація перевезень та зниження мит перестають, на жаль, виконувати місію, задля якої їх було запроваджено", - констатують підприємці.

ЄБА закликала Раду Європи, українські та польські державні структури, зокрема Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерство фінансів, Державну митну службу та Державну прикордонну службу України й відповідні орган з польської сторони та інших держав ЄС налагодити комунікацію та взаємодію, аби врегулювати питання черг на кордоні.

"Окремо українській стороні варто попрацювати над тим, щоб доопрацювати функціонал нещодавно запущеної "єЧерги" з метою пріоритетного пропуску вантажів оформлених в режим спільного транзиту", - вказують у бізнес-об'єднанні.

Нагадаємо, що в середині травня "єЧерга" запрацювала вже на всіх 16 пунктах пропуску на кордоні, де її було передбачено. Перед цим повідомлялося, що розробники системи внесли до неї оновлений перелік швидкопсувних товарів, які мають пріоритет при перетині кордону.