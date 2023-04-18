На кордоні з Польщею завертають вантажівки з українською агропродукцією

На українсько-польському кордоні не пропускають на територію Польщі вантажівки, які перевозять українську сільгосппродукцію. Перевізників просять утриматися від направлення зазначеної категорії товарів до пунктів пропуску.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

"Наразі польські контролюючі органи повертають на територію України з території Республіки Польща транспортні засоби, що переміщують товари 1-24 груп згідно з УКТ ЗЕД (продукція тваринного та рослинного походження, зернові культури, шрот, готові харчові продукти, жири та олії тощо)", - йдеться у повідомленні.

За наявною у Держмитслужбі інформацією, для вирішення зазначеного питання проводяться відповідні консультації на рівні керівників профільних міністерств України та Республіки Польща.

"3 метою недопущення накопичення транспортних засобів із зазначеними вантажами перед пунктами пропуску, просимо субʼєктів зовнішньоекономічної діяльності тa перевізників до отримання офіційного роз’яснення утриматися від направлення зазначеної категорії товарів до пунктів пропуску, розташованих на українсько-польській ділянці державного кордону", - підкреслили у Держмитслужбі.

Зазначимо, тимчасова заборона на експорт агропродукції через Польщу болісно б'є по українському АПК. Вона поширюється на такі групи товарів:

крупи,

цукор,

сухий корм,

насіння,

хміль,

льон і коноплі,

фрукти та овочі,

продукти переробки фруктів і овочів,

вина,

яловичина і телятина,

молоко та молочні продукти,

свинина,

баранина і коза,

яйця,

м'ясо птиці,

спирт етиловий сільськогосподарського походження,

продукти бджільництва та інші продукти.

Наразі на кордоні зібралася черга з вантажівок, які пройшли українську митницю і не можуть потрапити на польську територію.

В Європейській комісії в свою чергу заявили, що вважають, що односторонні дії держав-членів Європейського Союзу щодо блокування торгівлі є неприйнятними. Тому представники країн-членів Європейського Союзу цього тижня обговорять рішення Польщі та Угорщини щодо заборони імпорту зерна та інших продуктів харчування з України.