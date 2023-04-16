Єврокомісія розкритикувала рішення Польщі та Угорщини щодо українського зерна

В Європейській комісії вважають, що односторонні дії держав-членів Європейського Союзу щодо торгівлі є неприйнятними. Йдеться про рішення Польщі та Угорщини про заборону імпорту зерна та інших продуктів харчування з України "для захисту місцевого сільськогосподарського сектора".

Про це повідомила пресслужба ЄК.

"У цьому контексті важливо підкреслити, що торгова політика є виключною компетенцією ЄС, і тому односторонні дії неприйнятні. У такі складні часи вкрай важливо координувати та узгоджувати всі рішення всередині ЄС", – йдеться у заяві.

Після повномасштабного вторгнення РФ українські морські порти були заблоковані. Лише згодом вдалося домовитися про "зернову угод", що частково розблокувало роботу портів.

В середньому щомісяця Україна відвантажувала через порти близько 3 млн тонн зерна, завдяки роботі "зернового коридору", ще 200 тис тонн відправляли до європейських портів через територію Польщі. Частина українського зерна залишилася в країнах Центральної Європи через логістичні труднощі, нібито вдаривши по цінах і продажам для місцевих фермерів.

"Це питання створило політичну проблему для правлячої партії Польщі "Право і справедливість" (PiS) у рік виборів, оскільки викликало гнів людей у сільській місцевості, де підтримка PiS зазвичай висока", — вважають в Reuters.

Нагадаємо, що спочатку в уряді Польщі повідомили, що призупиняють імпорт українського зерна. Проте протести фермерів не закінчилися після цього. Аграрії вимагали більш рішучих дій.

Після ухваленого рішення про заборону імпорту Міністерство аграрної політики та продовольства України заявило, що виступає за відкриту співпрацю та підкреслило, що зараз найскладніша ситуація у фермерів України.

Джерело фото: ua.depositphotos.com