Польща призупиняє імпорт зерна з України

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюс після зустрічі 7 квітня зі своїм українським колегою Миколою Сольським заявив, що українська сторона запропонувала тимчасово припинити експорт зерна до Польщі.

Про це Телюс заявив під час брифінгу, повідомляє RMF24.

За словами міністра, сторони вирішили прийняти саме таке рішення, тому що наразі не йдеться про транзит українського зерна через Польщу, його продають на польському ринку за заниженими цінами.

"Йдеться про перевезення українського зерна, яке замість того, щоб йти в голодуючі країни, продається на нашому ринку. Це призводить до різкого падіння закупівельних цін на польське зерно", — додав Телюс.

Сольський, у свою чергу, заявив, що Україна до нового сезону утримається від експорту до Польщі пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику.

Міністри продовжать контактувати, щоб вирішити питання остаточно. Під час наступної зустрічі планують розробити процедури щодо експортних обмежень та обговорити питання транзиту зерна з України через Польщу.

"Ми розраховуємо на максимально конструктивну позицію польської сторони щодо транзиту українського зерна до польських портів та до портів інших країн ЄС", - підсумував Сольський.

Нагадаємо, в Польщі виник конфлікт між фермерами та владою, адже аграрії почали виходи на протести з вимогою врегулювати ситуацію з поставками дешевого українського зерна, які знижували ціни на їхню продукцію.

Напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі фермери погрожували зірвати зустріч. Водночас за підсумками переговорів на різних рівнях голова держави заявив, що сторони знайшли, як вирішити питання щодо постачання українського зерна до Європейського Союзу. Але тоді президент не розголошував деталей. В свою чергу в Міністерстві сільського господарства Польщі незабаром заявили, що будуть боротися зі спекуляціями на зерновому ринку.

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