Еврокомиссия раскритиковала решение Польши и Венгрии по поводу украинского зерна

В Европейской комиссии считают, что односторонние действия государств-членов Европейского Союза по торговле неприемлемы. Речь идет о решении Польши и Венгрии о запрете импорта зерна и других продуктов питания из Украины "для защиты местного сельскохозяйственного сектора".

Об этом сообщила пресс-служба ЕК, передает Reuters.

"В этом контексте важно подчеркнуть, что торговая политика является исключительной компетенцией ЕС, и поэтому односторонние действия неприемлемы. В столь сложные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения внутри ЕС", – говорится в заявлении.

После полномасштабного вторжения в РФ украинские морские порты были заблокированы. Лишь впоследствии удалось договориться о "зерновых соглашениях", что частично разблокировало работу портов.

В среднем ежемесячно Украина отгружала через порты около 3 млн тонн зерна, благодаря работе "зернового коридора", еще 200 тыс тонн отправляли в европейские порты через территорию Польши. Часть украинского зерна осталась в странах Центральной Европы из-за логистических затруднений, якобы ударив по ценам и продажам для местных фермеров.

"Этот вопрос создал политическую проблему для правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) в год выборов, поскольку вызвал гнев людей в сельской местности, где поддержка PiS обычно высока", - считают в Reuters.

Напомним, что сначала в правительстве Польши сообщили, что приостанавливают импорт украинского зерна. Однако протесты фермеров не завершились после этого. Аграрии требовали более решительных действий.

После принятого решения о запрете импорта, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины заявило, что выступает за открытое сотрудничество и подчеркнуло, что сейчас самая сложная ситуация у фермеров Украины.

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