Вслед за Польшей – Венгрия запретила импорт украинского зерна и другой продукции

Венгрия временно запретила импорт зерновых, масличных культур и других сельскохозяйственных продуктов из Украины. Об этом, ссылаясь на министра сельского хозяйства страны Иштвана Надя, сообщает издание 24.hu.

Запрет временный и продлится до 30 июня 2023 года.

"Правительство стремится представлять интересы венгерских фермеров, именно поэтому, в отсутствие существенных мер со стороны ЕС, оно временно запретит импорт зерновых и масличных культур из или в Украину, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов в Венгрию, как это сделала Польша", - заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

Министр уверяет, что украинские аграрии используют практики, которые больше не разрешены в ЕС и, как следствие, с чрезвычайно низкой себестоимостью производства, украинское сельское хозяйство, имея полные возможности беспошлинной и свободной торговли, начало экспортировать на европейский рынок, кроме зерна и масличных культур, большое количество птицы, яиц и меда, что сделало невозможнымы продажи отечественных и центральноевропейских фермеров.

Министр объяснил, что за 2,5 месяца, пока будут продолжаться ограничительные меры, Евросоюз сможет найти решение сложившейся ситуации, поскольку продолжение нынешних рыночных тенденций нанесет серьезный ущерб венгерскому сельскому хозяйству.

Вчера правительство Польши приняло постановление, которым запретило ввоз в Польшу зерна и других продуктов питания из Украины для реализации на территории страны.

Таким образом власти Польши пытаются поддержать местных фермеров.

После принятого решения министерство аграрной политики и продовольствия Украины отреагировало. Министр Николай Сольский заявил, что выступает за открытое, конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество в соответствии с Соглашениями об ассоциации и свободной торговле между Украиной и ЕС.

"Мы понимаем, что у польских фермеров сложилась сложная ситуация, однако подчеркиваем, что сейчас самая сложная ситуация у фермеров Украины. Именно на территории Украины идет война, именно украинские фермеры терпят колоссальные убытки от войны россии против Украины, и именно украинские фермеры гибнут на своих полях" от российских мин. При этом украинские агропроизводители с пониманием относятся к нуждам польских коллег, надеются на взаимопонимание и ожидают конструктивного диалога для принятия согласованного решения", — отметили в министерстве.

Напомним, в Польше возник конфликт между фермерами и властями. Аграрии начали выходы на протесты с требованием урегулировать ситуацию с поставками дешевого украинского зерна, которые снижали цены на их продукцию.

Сначала в правительстве Польши заявили, что будут бороться со спекуляциями на зерновом рынке, а впоследствии сообщили, что приостанавливают импорт украинского зерна. Однако протесты фермеров не истекли после этого. Аграрии требовали более решительных действий.