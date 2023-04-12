Украинские фермеры считают протесты в ЕС против украинского зерна политическими

Украинские фермеры считают, что протесты европейских коллег носят политический характер, и поставки украинского зерна не снижают прибыльность их бизнеса.

Логистические препятствия удерживали большие объемы украинского зерна, которое дешевле, чем произведенное в Европейском Союзе, и поэтому цены в Европе могут занижаться, пишет Reuters.

"Политический характер стачек европейских фермеров очевиден. Украина продает часть зерна в Польшу, и его не очень много. Однако определенным силам нужно продемонстрировать, что это связано с избытком украинского зерна", – заявил заместитель председателя Украинского аграрного совета (УАС) Денис Марчук.

Он отметил, что падение мировых цен на зерновые и масличные является тенденцией, и что Украина использует Польшу и Румынию в качестве транзитных маршрутов, а не напрямую экспортирует в них.

По словам Марчука, польский запрет на импорт может повлиять на украинских фермеров в западных регионах, поскольку они традиционно продавали потребителям в Польше, а в хозяйствах осталось до 40% прошлогоднего урожая, который они планировали продать и использовать на посевную.

из-за войны в Украине выращивание зерна сократилось 86 миллионов тонн в 2021 году до 53 миллионов тонн в 2022 году.

На прошлой неделе Польша заявила, что временно прекратит импорт украинского зерна после того, как протесты фермеров привели к уходу министра сельского хозяйства Польши в отставку, но транзит все равно будет разрешен.

Однако утром 12 марта стало известно, что польские фермеры блокируют железнодорожный путь в Грубешове, по которому зерно из Украины попадает в Польшу.