Украина может уменьшить экспорт зерна автомобильным транспортом, если разблокируют морпорты, — Минагрополитики

Экспорт по морю выгоднее для всех участников зернового рынка, в частности, для украинских фермеров и трейдеров. Украина могла бы уменьшить отправку зерна по дорогам за счет увеличения отгрузки через порты, но Россия тормозит работу "зернового коридора".

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, передает пресс-служба ведомства.

Значительные поставки украинского зерна проходят через польский рынок, что снижает цену на сырье. Это уже вызвало недовольство местных фермеров. Киев и Варшава пытаются решить этот вопрос, но в Минагрополитики объясняют, что не все зависит от украинской стороны.

"Если бы всему мировому сообществу вместе удалось дожать Россию по увеличению этих проверок, мы могли бы отправлять в несколько раз больше кораблей в сутки, соответственно, поток автомобильных перевозок украинского зерна по странам Европы мог бы уменьшиться. Для украинского фермера экспорт морем дешевле, а значит - более выгоден ", - цитирует ведомство объяснение Сольского.

РФ продолжает искусственно сдерживать экспорт украинского зерна по морю, тормозя проведение инспекций судов в Босфоре. Инспектируют всего 2-3 корабля в день.

Напомним, что по итогам первого дня официального визита в Польшу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с польской стороной, как решить вопрос по поставкам украинского зерна в Европейский Союз. В то же время, он не уточнил, как именно решили уладить ситуацию, но добавил, что "в ближайшие дни-недели мы окончательно решим все вопросы".