Польские фермеры угрожают испортить визит Зеленского в Польшу

Польские фермеры, выступающие против импорта дешевого украинского зерна в страну, заявили, что могут пикетировать визит президента Украины Владимира Зеленского, если власти не прислушиваются к их требованиям.

Об этом сообщает польское издание Interia.

Отмечается, что фермеры объединились в организацию под названием "Обманутое село" и на прошлой неделе договорились с польским правительством о выполнении 11 требований, предусматривающих усиление пограничного контроля за украинской агропродукцией и финансовую компенсацию и льготные кредиты аграриям Польши.

Но уже в понедельник, 3 апреля, польские фермеры заявили, что "Минагрополитики не сдержало никаких обещаний", поэтому они планируют выйти на акцию протеста.

"Мы думали, что министр воспринимает нас серьезно. Оказалось другое. На границе как шло украинское зерно, так и идет. Даже в больших объемах. Чтобы проверить это, просто поезжайте в Дорогуйск", – рассказывает фермер Марчин Собчук.

По его словам, значительная часть товара проходит без проверки. В лучшем случае тестируется каждый второй вагон.

"Название "техническая пшеница" было изъято, поскольку оно звучало неправильно. Мы видим, что ничего не изменилось. Почему министр подавал надежду, врал людям?" – подчеркивает Веслав Гринь, еще один фермер и организатор протестов.

Как пишет издание, аграрии не исключают, что могут устроить протесты во время визита Владимира Зеленского в Польшу.

"Варшаве следует переосмыслить вопрос импорта украинского зерна. Если власти хотят, чтобы мы испортили визит в столицу в среду, мы можем это организовать", – заявил Собчук.

Владимир Зеленский должен приехать в Польшу 5 апреля по приглашению президента Анджея Дуды. Во время первого официального визита после начала войны в Россию украинский лидер, среди прочего, должен посетить украинских беженцев.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий договорился с Европейской комиссией о том, что страна получит очередную финансовую компенсацию для фермеров от ЕС из-за ущерба от беспошлинного экспорта украинского зерна.

Кроме того, Румыния и Польша планируют обсудить с Европейской комиссией разработку механизма, который поможет отслеживать экспорт зерна из Украины, чтобы избежать спекуляций.