5 квітня Зеленський зустрінеться з Дудою у Польщі

Президент України Володимир Зеленський прибуде з офіційним візитом до Варшави у середу, 5 квітня. Про це повідомили у канцелярії польського президента Анджея Дуди.

"У середу, 5 квітня, ми очікуємо офіційний візит президента України Володимира Зеленського до Польщі", - йдеться в повідомленні.

W środę, 5 kwietnia, spodziewamy się oficjalnej wizyty Prezydenta Ukrainy @ZelenskyyUa w Polsce. Prezydent 🇺🇦 w środę po południu na Zamku Królewskim spotka się z Polakami i Ukraińcami przebywającymi u nas — Szef @BPM_KPRP @marcin_przydacz w @RMF24pl. pic.twitter.com/mXnLIIk8kf — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 3, 2023 "У середу, 5 квітня, ми очікуємо офіційний візит президента України Володимира Зеленського до Польщі" - канцелярія президента Польщі Анджея Дуди

Також заступник міністра закордонних справ Польщі Марцин Пшидач розповів польському медіа RMF 24, що Зеленський прибуде на запрошення президента Анджея Дуди. Очільник України зустрінеться з поляками та українцями у Королівському замку у Варшаві. За словами Пшидача, на зустріч зможуть прийти всі охочі. Дипломат підкреслив, що візит президента України буде особливим і, на відміну від поїздок до Лондона і Вашингтона, матиме елемент «публічного характеру».

Нагадаємо, востаннє Зеленський і Дуда бачилися 10 лютого 2023 року у Жешуві. По дорозі в Київ з Брюсселя Володимир Зеленський завітав до президента Польщі. Зеленський розповів про свою дипломатичну діяльність у Брюсселі та інших європейських столицях. Президенти розмовляли понад дві години.

У березні 2023 року заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський розповів, що зараз триває робота над підготовкою до відновлення України після закінчення війни з Росією, в якому виявила готовність взяти Польща.

Нагадаємо, обсяг допомоги, яку Польща надала Україні у 2022 році, можна оцінити приблизно в 30 мільярдів злотих, тобто це майже 7 млрд дол.