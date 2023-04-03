5 апреля Зеленский встретится с Дудой в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет с официальным визитом в Варшаву в среду, 5 апреля. Об этом сообщили в канцелярии польского президента Анджея Дуды.

"В среду, 5 апреля, мы ожидаем официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу", – говорится в сообщении.

W środę, 5 kwietnia, spodziewamy się oficjalnej wizyty Prezydenta Ukrainy @ZelenskyyUa w Polsce. Prezydent 🇺🇦 w środę po południu na Zamku Królewskim spotka się z Polakami i Ukraińcami przebywającymi u nas — Szef @BPM_KPRP @marcin_przydacz w @RMF24pl. pic.twitter.com/mXnLIIk8kf — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 3, 2023 "В среду, 5 апреля, мы ожидаем официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу" - канцелярия президента Польши Анджея Дуды

Также заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач рассказал польскому медиа RMF 24, что Зеленский прибудет по приглашению президента Анджея Дуды. Глава Украины встретится с поляками и украинцами в Королевском замке в Варшаве. По словам Пшидача, на встречу смогут прийти все желающие. Дипломат подчеркнул, что визит президента Украины будет особенным и, в отличие от поездок в Лондон и Вашингтон, будет носить элемент «публичного характера».

Напомним, последний раз Зеленский и Дуда виделись 10 февраля 2023 года в Жешуве. По дороге в Киев из Брюсселя Владимир Зеленский посетил президента Польши. Зеленский рассказал о своей дипломатической деятельности в Брюсселе и других европейских столицах. Президенты разговаривали более двух часов.

В марте 2023 года заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский рассказал, что сейчас идет работа над подготовкой к восстановлению Украины после окончания войны с Россией, в которой выразила готовность взять Польшу.

Напомним, объем помощи, предоставленной Польшей Украине в 2022 году, можно оценить примерно в 30 миллиардов злотых, то есть это почти 7 млрд дол.