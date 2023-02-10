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По дороге в Киев Зеленский встретился с президентом Польши
По дороге в Киев из Брюсселя Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.
Об этом сообщает канцелярия президента Польши.
Отмечается, что встреча президентов состоялась в Жешуве, куда Зеленский прилетел из Брюсселя поздно вечером 9 февраля.
Зеленский рассказал о своей дипломатической деятельности в Брюсселе и других европейских столицах. Президенты разговаривали более двух часов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Переговоры также касались безопасности в регионе. Президенты обсудили текущую ситуацию на фронте и необходимые дальнейшие совместные действия военной поддержки”, - говорится в заявлении.
Кроме того, Зеленский и Дуда обсудили повестку дня предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе.
Напомним, Владимир Зеленский 8 февраля посетил Лондон и Париж, а 9 февраля был с визитом в Брюсселе.
В Париже украинский лидер призвал Макрона и Шольца предоставить Украине дальнобойное оружие и самолеты. Тем временем премьер-министр Великобритании Риши Сунак уже поручил министру обороны Бену Уоллесу определить, какие самолеты страна потенциально может предоставить Украине.