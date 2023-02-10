По дороге в Киев Зеленский встретился с президентом Польши

По дороге в Киев из Брюсселя Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.

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Об этом сообщает канцелярия президента Польши.

Отмечается, что встреча президентов состоялась в Жешуве, куда Зеленский прилетел из Брюсселя поздно вечером 9 февраля.

Зеленский рассказал о своей дипломатической деятельности в Брюсселе и других европейских столицах. Президенты разговаривали более двух часов.

Переговоры также касались безопасности в регионе. Президенты обсудили текущую ситуацию на фронте и необходимые дальнейшие совместные действия военной поддержки”, - говорится в заявлении.

Кроме того, Зеленский и Дуда обсудили повестку дня предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе.

Напомним, Владимир Зеленский 8 февраля посетил Лондон и Париж, а 9 февраля был с визитом в Брюсселе.

В Париже украинский лидер призвал Макрона и Шольца предоставить Украине дальнобойное оружие и самолеты. Тем временем премьер-министр Великобритании Риши Сунак уже поручил министру обороны Бену Уоллесу определить, какие самолеты страна потенциально может предоставить Украине.