Зеленский в Европарламенте: Украина одержит победу и будет членом Евросоюза

Президент Украины Владимир Зеленский выступил 9 февраля с речью в Европарламенте. Глава государства поблагодарил всех европейцев, которые помогают Украине и подчеркнул, что Украина добьется успеха на своем пути к членству в ЕС.

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Об этом стало известно во время трансляции речи президента, которую вел телеканал "Суспільне".

Он подчеркнул, что больше обсудит лично с каждым европейским лидером на саммите. Зеленский обратил внимание, что ЕС успешно избавляется от зависимости от России и одновременно оказывает военную помощь Украине, которую блок еще никогда никому не оказывал в таких масштабах.

Украинский лидер ожидает, что вскоре ЕС даст положительную оценку происходящим в Украине изменениям для членства.

"Украина будет членом Евросоюза. Побеждающая Украина будет членом Евросоюза — побеждающего Евросоюза", — сказал президент.

В конце речи Зеленский пригласил всех присутствующих в Европарламенте европейских политиков в Украину.

"Европа будет оставаться свободной, пока мы заботимся о нашей Европе, пока мы заботимся о европейском образе жизни" - добавил он.

Президента провели с трибуны аплодисментами, после чего в зале зазвучал Гим Украины.

По информации СМИ, у Зеленского есть четыре ключевых запроса к европейским политикам, которые будут присутствовать на саммите. Во время саммита он намерен встретиться с как можно большим количеством своих коллег лицом к лицу. Его цель – договориться о поставках большего количества оружия для борьбы с российскими оккупантами и быстро начать переговоры о членстве в ЕС.

Накануне в Париже украинский лидер уже призвал Макрона и Шольца предоставить Украине дальнобойное оружие и самолеты. Тем временем премьер-министр Великобритании Риши Сунак уже поручил министру обороны Бену Уоллесу определить, какие самолеты страна потенциально может предоставить Украине.