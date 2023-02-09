Зеленский: Украина получит "сильный оборонный пакет" от Великобритании

По итогам второй за время войны международной поездки президента Владимира Зеленского — в Великобританию — Украина должна получить сильный, по оценке главы государства, пакет военной помощи.

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Об этом Зеленский сообщил 8 февраля во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров с британским премьер-министром Риши Сунаком на военной базе Bovington Camp.

"У нас есть сильный оборонный пакет от Великобритании. Мы согласовали мощное количество бронированной техники, поставки дальнобойного оружия и договорились начать подготовку украинских пилотов. Я считаю, что это наш четкий сигнал – Украины и Великобритании, – что мы вместе не только идем, а пройдем весь этот сложный путь к нашей общей победе", – заявил украинский лидер, добавив, что считает визит в Лондон "чрезвычайно результативным".

Зеленский во время общения с журналистами не раскрыл больше деталей о пакете военной помощи. Накануне, во время своего выступления перед депутатами парламента в Вестминстерском дворце глава государства ясно дал понять, что Украине ждет от британских партнеров истребители.

Впоследствии Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу определить, какие самолеты страна потенциально может предоставить Украине.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании приняло решение расширить программу подготовки украинских военных, включив обучение морской пехоты и пилотов истребителей.