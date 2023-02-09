Зеленський: Україна отримає "сильний оборонний пакет" від Великої Британії

За підсумками другої за час війни міжнародної поїздки президента Володимира Зеленського — до Великобританії — Україна має отримати сильний, за оцінкою голови держави, пакет військової допомоги.

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Про це Зеленський повідомив 8 лютого під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком на військовій базі Bovington Camp.

"Маємо сильний оборонний пакет від Великої Британії. Ми погодили потужну кількість броньованої техніки, постачання далекобійної зброї й домовилися почати підготовку українських пілотів. Я вважаю, що це наш чіткий сигнал – України й Великої Британії, – що ми разом не лише йдемо, а пройдемо весь цей складний шлях до нашої спільної перемоги", – заявив укранський лідер, додавши, що вважає візит до Лондона "надзвичайно результативним".

Зеленський під час спілкування з журналістами не розкрив більше деталей щодо пакету військової допомоги. Напередодні, під час свого виступу перед депутатами парламенту у Вестмінстерському палаці голова держави ясно дав зрозуміти, що Україна чекає від британських колег винищувачі.

Згодом Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу визначити, які літаки країна потенційно може надати Україні.

Раніше стало відомо, що уряд Великої Британії прийняв рішення розширити програму підготовки українських військових, включивши навчання морської піхоти та пілотів винищувачів.