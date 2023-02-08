Великобританія починає підготовку українських пілотів винищувачів — ЗМІ

Уряд Великої Британії прийняв рішення розширити програму підготовки українських військових, включивши навчання морської піхоти та пілотів винищувачів.

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Про це телеканалу Sky News повідомили в офісі прем'єр-міністра Ріші Сунака.

"Я пишаюся тим, що сьогодні ми розширимо цю підготовку від солдат до морської піхоти та пілотів винищувачів, гарантуючи, що Україна матиме армію, здатну захищати її інтереси в майбутньому", — сказав Сунак.

За інформацією видання The Telegraph, незабаром прем'єр-міністр також оголосить про поставку Києву зброї великої дальності.

Такі оголошення Сунак має зробити офіційно під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, який, за інформацією ЗМІ, 8 лютого відвідає Велику Британію.

Раніше голова британського уряду повідомляв, що Велика Британія відправить в Україну гелікоптери Apache, озброєні потужними ракетами Hellfire. Передача гелікоптерів планується після того, як Україна отримає від Британії танки Challenger 2.

Тим часом команда президента України працює над розблокуванням рішення країн-партнерів щодо передачі ЗСУ першої ескадрильї іноземних бойових літаків.