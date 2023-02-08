Великобритания начинает подготовку украинских пилотов истребителей - СМИ

Правительство Великобритании приняло решение расширить программу подготовки украинских военных, включив обучение морской пехоты и пилотов истребителей.

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Об этом телеканалу Sky News сообщили в офисе премьер-министра Риши Сунака.

"Я горжусь тем, что сегодня мы расширим эту подготовку от солдат к морской пехоте и пилотам истребителей, гарантируя, что у Украины будет армия, способная защищать ее интересы в будущем", — сказал Сунак.

По информации издания The Telegraph, вскоре премьер-министр также объявит о поставке Киеву оружия большой дальности.

Такие объявления Сунак должен сделать официально во время встречи с президентом Владимиром Зеленским, который, по информации СМИ, 8 февраля посетит Великобританию.

Ранее глава британского правительства сообщал, что Великобритания отправит в Украину вертолеты Apache, вооруженные мощными ракетами Hellfire. Передача вертолетов планируется после того, как Украина получит от Британии танки Challenger 2.

Тем временем, команда президента Украины работает над разблокировкой решения стран-партнеров относительно передачи ВСУ первой эскадрильи иностранных боевых самолетов.