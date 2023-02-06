Украина работает над получением первой эскадрильи боевых самолетов — заявление МИД

Команда президента Украины сейчас работает над разблокировкой решения стран-партнеров о передаче ВСУ первой эскадрильи иностранных боевых самолетов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 февраля в эфире телемарафона.

"Не принципиально, будет ли это американский F-16, шведский Grippen, французский Mirage или Rafale, или Eurofighter. Важно открыть позицию, снять табу и получить первую эскадрилью самолетов. Потом уже будем определяться, учитывая доступность на рынке и обслуживания, на какую модель делать основную ставку", - отметил Кулеба.

В то же время, он пояснил, что с точки зрения массовости на рынке и доступности обслуживания базовой моделью для Украины является американский F-16. Но это не значит, что именно эта модель будет первым иностранным боевым самолетом, который получит Украина. Сейчас важнее сам факт передачи истребителя — это может запустить процесс предоставления иностранных боевых самолетов рядом стран.

"Я не сомневаюсь, что мы откроем опцию поставки боевых самолетов. И здесь Министерство иностранных дел, Министерство обороны, Офис президента, лично президент Владимир Зеленский - вся команда работает над тем, чтобы открыть эту последнюю закрытую дверь", - подчеркнул он.

Глава МИД уверен, что решению предоставить Украине боевые самолеты мешают только психологические барьеры стран-партнеров. Примечательно, что такие же препятствия в свое время мешали получению РСЗО Himars, ЗРК Patriot и западных танков. Впоследствии Украине удалось разблокировать поставки такой техники.

Напомним, после того, как Германия решила передать Украине Leopard 2 и разрешила реэкспорт, ряд стран решили присоединиться к "танковой коалиции".

Теперь в Киеве считается логичным следующим шагом передачу современных истребителей. Западные партнеры уже обсуждают этот вопрос. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о положительных сигналах от Польши о готовности передать истребители F-16 в координации с НАТО.