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Министр обороны Германии рассказал, когда танки Leopard поступят в Украину
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что танки Leopard 2 могут быть в Украине примерно через три месяца.
Об этом пишет CNN.
"Я думаю, первые танки Leopard могут быть в Украине примерно через три месяца", - сказал Писториус.
Он добавил, что сначала проведут обучение, а затем танки отправят в Киев.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Писториус назвал принятое в среду решение отправить танки Leopard 2 в Украину "историческим".
"Германия будет обсуждать дальнейшие поставки систем вооружений в Украину, пока продолжится война", - сказал министр обороны Германии.
В то же время он предостерег от чрезмерной радости.
"Мы не стали участниками войны. Передача основных боевых танков - это не повод для радости, даже если некоторые хотели бы этого. Решение о таких вещах никогда не может быть очень приятным - оно необходимо", - сказал Писториус.
Напомним, 25 января Германия одобрила отправку в Украину 14 танков Leopard и разрешила реэкспорт другим странам.
Решение Берлина о передаче Украине Leopard 2 означает, что ВСУ могут получить около 100 таких же танков от других стран.
Напомним, Силам обороны Украины важно получить значительное количество танков, особенно Leopard 2. Поэтому украинские дипломаты в последнее время активно работали над тем, чтобы союзники создали так называемую "танковую коалицию" .