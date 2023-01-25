Испания присоединяется к поставкам Украине танков Leopard

Правительство Испании приняло решение присоединиться к коалиции государств, которые вместе создадут пакет военной помощи, который на 100% будет состоять с танков для Украины, в частности Leopard 2. Об этом сообщило испанское издание El Pais со ссылкой на свои источники.

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Уточняется, что такое решение было принято после того, как появилась информация, что Германия предоставит свои танки и позволит их реэкспорт. Известно, что премьер-министр Испании Педро Санчес по вопросу танков готов был действовать только в коалиции.

Минобороны и МИД Испании, по информации El Pais, все еще решаются, каким именно может быть вклад страны в "танковую коалицию". Рассматривается два варианта: в форме танков и финансовом содействии тому, чтобы Украина получила танки от другой страны.

По данным из открытых источников, Испания в целом имеет на складах 347 Leopard разных модификаций.

Как известно, Германия могла ожидать, что сначала США передадут Киеву свои танки Abrams M1, о чем Вашингтон может объявить в ближайшее время. Решение Берлина о передаче Украине Leopard 2 означает, что ВСУ могут получить около 100 таких же танков от других стран.

Напомним, Силам обороны Украины важно получить значительное количество танков, особенно Leopard 2. Поэтому украинские дипломаты в последнее время активно работали над тем, чтобы союзники создали так называемую "танковую коалицию". В частности, президент Владимир Зеленский отмечал, что "за танки Украина поборется".