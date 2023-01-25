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Испания присоединяется к поставкам Украине танков Leopard
Правительство Испании приняло решение присоединиться к коалиции государств, которые вместе создадут пакет военной помощи, который на 100% будет состоять с танков для Украины, в частности Leopard 2. Об этом сообщило испанское издание El Pais со ссылкой на свои источники.
Уточняется, что такое решение было принято после того, как появилась информация, что Германия предоставит свои танки и позволит их реэкспорт. Известно, что премьер-министр Испании Педро Санчес по вопросу танков готов был действовать только в коалиции.
Минобороны и МИД Испании, по информации El Pais, все еще решаются, каким именно может быть вклад страны в "танковую коалицию". Рассматривается два варианта: в форме танков и финансовом содействии тому, чтобы Украина получила танки от другой страны.
По данным из открытых источников, Испания в целом имеет на складах 347 Leopard разных модификаций.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как известно, Германия могла ожидать, что сначала США передадут Киеву свои танки Abrams M1, о чем Вашингтон может объявить в ближайшее время. Решение Берлина о передаче Украине Leopard 2 означает, что ВСУ могут получить около 100 таких же танков от других стран.
Напомним, Силам обороны Украины важно получить значительное количество танков, особенно Leopard 2. Поэтому украинские дипломаты в последнее время активно работали над тем, чтобы союзники создали так называемую "танковую коалицию". В частности, президент Владимир Зеленский отмечал, что "за танки Украина поборется".