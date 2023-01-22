ВСУ формируют новые подразделения, рассчитанные на западную технику, - Наев

В Вооруженных силах Украины формируют новые военные подразделения и части на фоне ожидаемых поставок танков западных образцов.

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Об этом сообщил командующий Объединенными силами Сергей Наев в комментарии CNN.

"Нам нужно большое количество западных танков. Они намного лучше советских образцов и могут помочь нам продвинуться. Мы создаем новые воинские части. И от их боеготовности будут зависеть наши дальнейшие действия. Поэтому помощь Запада чрезвычайно важна", - отметил он.

По его словам, наиболее эффективным является формирование отдельных подразделений, вооруженных новой боевой техникой, подготовка их личного состава и последующая интеграция в состав действующих соединений ВСУ.

"Все подразделение должно быть оснащено одинаковыми боевыми машинами, поэтому целый батальон, например, должен быть оснащен БМП Bradley, или Leopard – если мы их получим", – сказал Наев.

Напомним, Киев запрашивал у США танки Abrams, а у Германии – Leopard. Но во время переговоров в формате "Рамштайн" союзники не смогли принять единое решение по передаче такого оружия.

Новоназначенный министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не видит связей между поставками немецких танков Leopard 2 и решением США передать Украине Abrams. Хотя СМИ со ссылкой на американских дипломатов утверждают, что связь есть.

Тем временем Польша предоставит Украине дополнительные боевые машины пехоты и танки Т-72. Страна самостоятельно решила передать Украине роту германских танков Leopard. В правительстве Германии 13 января заявили, что не против этого, но все еще ждут запроса со стороны Польши.