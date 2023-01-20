В Рамштайне не смогли принять решение о передаче Украине танков

На встрече Контактной группы по обороне Украины в немецком Рамштайне министрам обороны не удалось достичь единой позиции по поставке танков Украине.

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Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Укринформ.

По словам министра, есть аргументы "за" поставки и аргументы "против", которые выдвигаются разными странами.

"Мы обсуждали возможные поставки танков Leopard 2, однако договориться не удалось. Среди партнеров нет единого мнения", - отметил Писториус.

Он подчеркнул, что заявления СМИ о том, что Германия стоит на пути создания коалиции для отправки тяжелых танков на Украину, не соответствуют действительности.

"Есть веские причины для отправки техники, но также есть причины, чтобы этого не делать. Все за и против должны быть взвешены. Многие союзники разделяют наше мнение", - отметил министр обороны Германии.

Он заявил, что не может сегодня сказать, каким будет решение и когда оно будет принято.

"Я хотел бы действовать быстро, в случае принятия решения, но в случае отрицательного решения сделать ничего нельзя", – сказал Писториус.

Ранее СМИ сообщали, что якобы канцлер Германии Олаф Шольц готов одобрить поставки танков Leopard Украине, если и США передадут ей танки Abrams.

Но вновь назначенный министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не видит связей между поставками немецких танков Leopard 2 и решением США передать Украине Abrams.

В свою очередь Европейский парламент принял отчет, в котором содержится призыв лично к Шольцу одобрить поставки танков Leopard 2 Украине "без дальнейшего промедления".