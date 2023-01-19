Девять стран НАТО обязались обеспечить Украину танками, тяжелой артиллерией и ПВО для победы над РФ

Министры обороны Эстонии, Великобритании, Польши, Латвии и Литвы, а также представители Дании, Чехии, Нидерландов и Словакии по итогам встречи в Таллинне выступили с совместным заявлением, в котором выразили намерение коллективно добиваться поставки Украине как можно большего количества военной техники, включая танков, для отражения российской агрессии.

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"Мы признаем, что вооружить Украину для вытеснения России с ее территории так же важно, как и вооружить ее для защиты того, что у нее есть сейчас. Вместе мы продолжим поддерживать Украину в переходе от сопротивления к изгнанию российских войск с украинской земли. Объединяя союзников и партнеров, мы обеспечим, чтобы всплеск глобальной военной поддержки был настолько стратегическим и скоординированным, насколько это возможно", - сказано в тексте документа.

Страны-подписанты указывают, что новый уровень требуемой боевой мощи Украины может быть достигнут лишь за счет комбинации эскадронов основных боевых танков, находящихся под противовоздушной и противоракетной обороной, действующих вместе с дивизионными артиллерийскими группами, и дальнейшего глубокого прицельного огня, позволяющего нацеливаться на российские узлы тылового обеспечения и управления на оккупированной РФ территории.

"Поэтому мы обязуемся коллективно добиваться поставки беспрецедентного количества пожертвований, включая основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и боевые машины пехоты для обороны Украины", - говорится в заявлении.

При этом в нем указано, что эта существенная помощь Украине будет взята из собственных запасов и ресурсов соответствующих стран, что свидетельствует о понимании ими всей серьезности ситуации и приверженности срочно увеличить и ускорить поддержку Украины.

"Приняв это "Таллиннское обещание", мы отправимся завтра, 20 января, на совещание Группы по защите Украины в Рамштайне и настоятельно призываем других союзников и партнеров последовать нашему примеру и как можно скорее внести свои планируемые пакеты поддержки, чтобы обеспечить победу Украины на поле боя в 2023 году", - сказано в заявлении.

Напомним, что в пятницу на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии должно пройти очередное заседание контактной группы министров обороны стран-союзниц Украины по оказанию ей военной помощи. Накануне мероприятия о решении поставить новые пакеты военной помощи Украине уже объявили, в частности, Великобритания, Швеция, Дания, Эстония и Литва.

В то же время Украина призывает предоставить ей немецкие танки Leopard 2, на что согласны несколько европейских стран, включая соседнюю Польшу. Однако для этого требуется разрешение со стороны Германии как страны-производителя, которое она пока не предоставила.

Накануне СМИ сообщали, что канцлер Германии Олаф Шольц готов одобрить поставку танков Украине, но выдвинул для этого условие, чтобы США также поставили ей свои танки. В свою очередь, одобрить такие поставки призвал Шольца Европейский парламент.