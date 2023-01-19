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Эстония предоставит Украине пакет военной помощи на 113 млн евро: что в него войдет
Эстония предоставит Украине крупнейший на сегодняшний день пакет военной помощи, который включает дистанционное и противотанковое оружие, а также боеприпасы на общую сумму 113 млн евро.
Об этом сообщает пресс-служба эстонского правительства.
Отмечается, что таким образом военная помощь Эстонии Украине увеличится до 370 миллионов евро, или чуть более 1% валового внутреннего продукта Эстонии.
"Сегодняшним решением мы отправляем Украине оружие, в котором она больше всего нуждается. Украина обратилась за этой помощью непосредственно к Эстонии, необходимость именно этого вооружения отметил и президент Владимир Зеленский", - отметила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Пакет военной помощи подразумевает гаубицы, боеприпасы, средства артиллерийской поддержки и гранатометы.
Напомним, президент Владимир Зеленский ранее персонально сообщил некоторым европейским лидерам, какое оружие от их стран ждет Украина. В частности, в премьер-министра Эстонии Каи Каллас он просил продолжить сотрудничество с Киевом, которое уже достигнуто в оборонной сфере, в том числе в противокорабельной защите; передать систему "Цезарь".