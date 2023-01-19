Естонія надасть Україні пакет військової допомоги на 113 млн євро: що до нього увійде

Естонія надасть Україні найбільший на сьогодні пакет військової допомоги, який включає дистанційну та протитанкову зброю, а також боєприпаси на загальну суму 113 млн євро.

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Про це повідомляє пресслужба естонського уряду.

Зазначається, що таким чином військова допомога Естонії України збільшиться до 370 мільйонів євро, або трохи більше ніж 1% валового внутрішнього продукту Естонії.

"Сьогоднішнім рішенням ми відправляємо Україні зброю, якої вона найбільше потребує. Україна звернулася за цією допомогою безпосередньо до Естонії, на необхідності саме цього озброєння наголосив і президент Володимир Зеленський", - зазначила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

Пакет військової допомоги передбачає гаубиці, боєприпаси, засоби артилерійської підтримки та гранатомети.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше персонально повідомив деяким європейським лідерам, яку зброю від їхніх країн чекає Україна. Зокрема, у прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас він просив продовжити співпрацю з Києвом, яка вже досягнута в оборонній сфері, зокрема в протикорабельному захисті; передати системи "Цезар".