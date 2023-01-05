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Естонія має намір першою в Європі передати Україні заморожені активи Росії
Уряд Естонії бере ініціативу в свої руки та розпочинає процес передачі заморожених російських активів Україні. Спочатку країна має намір розробити юридичну базу для цього.
Про це виданню Postimees заявив глава МЗС Країни Урмас Рейнсалу
Він зазначив, що уряд країни прийняв рішення розпочати напрацьовував механізм передачі Києву російських активів, тому що вважає, що Єврокомісія не просувається у ухваленні рішення про використання цих активів.
"Ми обговорили це в уряді і вирішили, що паралельно почнемо створення юридичної структури, яка дозволить використовувати ці гроші", — сказав Рейнсалу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За його словами, таке рішення Естонії також стало б прецедентом із погляду міжнародного права. Голова естонського МЗС зазначив, що вже давно європейські країни доручили Єврокомісії розробити юридичну схему, яка б дозволила використовувати заморожені активи для допомоги та відновлення України.
Але консенсусу з цього питання поки що не досягнуто, зауважив Рейнсалу.
Нагадаємо, нещодавно в Німеччині заявили, що Берлін відкритий для використання мільярдів євро із заморожених російських активів, щоб допомогти Україні у відновленні, доки юридичні проблеми будуть вирішені, а союзники підуть цьому прикладу.
Джерело фото: ua.depositphotos.com