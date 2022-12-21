Швейцарія приєдналася до дев'ятого пакету санкцій ЄС проти Росії

Федеральна рада Швейцарії 21 грудня ввела додаткові обмеження щодо Росії, приєднавшись таким чином до заходів, вжитих Європейським союзом у рамках дев'ятого пакету санкцій. Як йдеться у повідомленні швейцарського уряду, рішення набуло чинності з 18:00 середи.

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Там нагадують, що 16 грудня ЄС додав до свого списку санкцій ще 141 фізичну особу та 49 компаній та організацій, які несуть відповідальність за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

До них відносяться депутати Державної Думи, міністри, особи та організації, відповідальні за пропаганду, а також представники різних родів Збройних сил Росії. Водночас наголошується, що поки не йдеться про приєднання країни до секторальних санкцій ЄС у рамках дев'ятого пакету.

"16 грудня ЄС також скоригував свої заходи щодо Росії, зокрема заборона на експорт була поширена на нові товари та послуги. Федеральна рада була проінформована про ці зміни на своєму засіданні 21 грудня і оперативно їх розгляне", - йдеться у повідомленні.

При цьому Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС, введених 12 грудня проти чотирьох осіб та чотирьох організацій з Ірану у зв'язку з військовою підтримкою останнього Росії та постачанням їй безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо також, що 16 грудня Швейцарія приєдналася до обмеження, встановленого для купівлі російської нафти та нафтопродуктів, на рівні 60 доларів за барель, яке також встановив ЄС, країни "Великої сімки", Австралія та Японія.

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