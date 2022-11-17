Зеленський призначив ексгенпрокурора Венедіктову послом у Швейцарії

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення ексгенпрокурора Ірини Венедіктової послом України у Швейцарії.

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Відповідний указ розміщено на сайті глави держави 17 листопада.

"Призначити Венедіктову Ірину Валентинівну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Швейцарській Конфедерації", - йдеться у тексті указу.

Нагадаємо, президент України 27 вересня підписав два укази про звільнення послів України в Швейцарії, Князівстві Ліхтенштейн та Нідерландах.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 3 серпня підписав подання президентові Володимиру Зеленському на призначення ексгенпрокурора Ірини Венедіктової на посаду посла України у Швейцарії.

Зеленський звільнив Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора 19 липня. Публічно президентмотивував це рішеннявідповідальністю керівників правоохоронних органів за масові випадки колабораціонізму працівників відповідних українських структур та їхніми зв'язками з російськими спецслужбами. За словами Зеленського, на сьогодні зареєстровано 651 відповідне кримінальне провадження.