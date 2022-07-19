Зеленський звільнив Венедіктову з посади генпрокурора

Президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора. Про це йдеться в указі глави держави №518 від 19 липня.

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Раніше у вівторок Верховна Рада 264 голосами надала згоду на таке звільнення, підтримавши внесений Зеленським проєкт постанови №7567.

Зазначимо, що як повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп Ярослав Жезеняк ("Голос"), сама Венедіктова була присутня на засіданні. "Звільнення сталося з обговоренням. Як і на комітеті, гучних заяв чи звинувачень не було", - зазначив він.

В свою чергу, голова пропрезидентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що досвід Венедіктової "послужить державі на новому місці, яке потребує посилення фаховими менеджерами та правниками", через що варто чекати "новин про кадрові призначення на дипломатичному фронті".

Нагадаємо, що 17 липня Зеленський відсторонив Венедіктову, скориставшись наданим йому під час воєнного стану повноваженням (зазвичай президент відсторонити генпрокурора не може). Виконання обов'язків генпрокурора він поклав на Олексія Симоненка. Крім цього, було усунуто з посади голови Служби безпеки України Івана Баканова, якого тимчасово замінить Василь Малюк.

Публічно президент мотивував ці два рішення відповідальністю керівників правоохоронних органів за масові випадки колабораціонізму працівників відповідних українських структур та їхніми зв'язками з російськими спецслужбами. За словами Зеленського, на сьогодні зареєстровано 651 відповідне кримінальне провадження.

Пізніше вже відсторонена Венедіктова дала зрозуміти, що відсторонення застало її зненацька і вона очікує зрозумілих пояснень йому, після чого зможе сама розповісти про це. Венедіктова висловила впевненість у тому, що продемонструвала добрі результати роботи на посаді генпрокурора і їй є чим пишатися.