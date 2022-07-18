Зеленський призначив тимчасово в.о. голови СБУ: хто ним став

Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасовим виконувачем обов’язків Голови Служби безпеки України Василя Малюка.

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Про це йдеться в Указі голови держави.

"Першому заступнику Голови Служби безпеки України МАЛЮКУ Василю Васильовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби безпеки України", - йдеться в Указі.

Варто зазначити, що у 2005 році Василь Малюк здобув вищу юридичну освіту у Національній академії СБУ за спеціальністю правознавство.

З 2001 року розпочав військову службу в органах державної безпеки. Обіймав посади від оперуповноваженого до заступника начальника управління – начальника відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

З 2020 року обіймав посаду начальника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. Нагороджений нагрудними знаками СБУ "За відвагу".

Учасник бойових дій. У березні цього року Володимир Зеленський надав йому військове звання - бригадний генерал.

Нагадаємо, 17 липня Володимир Зеленський підписав указ №499/2022 про відсторонення Івана Баканова від виконання обов'язків голови Служби безпеки України.

Його відсторонили через невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків. Зокрема, Зеленський у своєму черговому зверненні до українців пояснив відсторонення Баканова зафіксованими зв'язками між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії.