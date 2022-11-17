Зеленский назначил экс-генпрокурора Венедиктову послом в Швейцарии

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении экс-генпрокурора Ирины Венедиктовой послом Украины в Швейцарии.

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Соответствующий указ размещен на сайте главы государства 17 ноября.

"Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Швейцарской Конфедерации", - говорится в тексте указа.

Напомним, президент Украины 27 сентября подписал два указа об увольнении послов Украины в Швейцарии, Княжестве Лихтенштейн и Нидерландах.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 3 августа подписал представление президенту Владимиру Зеленскому на назначение экс-генпрокурора Ирины Венедиктовой на должность посла Украины в Швейцарии.

Зеленский уволил Ирину Венедиктову с должности генерального прокурора 19 июля. Публично президент мотивировал это решения ответственность руководителей правоохранительных органов за массовые случаи коллаборационизма работников соответствующих украинских структур и их связями с российскими спецслужбами. По словам Зеленского, на сегодняшний день зарегистрировано 651 соответствующее уголовное производство.