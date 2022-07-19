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Посол ЕС прокомментировал отсранение Венедиктовой с должности генпрокурора
Посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас отмечает, в условиях отстранения генерального прокурора Ирины Венедиктовой Украине важно сохранить поддерживать сотрудничество при расследовании российских военных преступлений. Об этом Маасикас написал в Twitter.
"При отстранении Генерального прокурора Украины Зеленским самое важное - помимо последующих конституционных процессов - это поддержание хорошей работы и сотрудничество с международными партнерами по расследованию и уголовному преследованию российских военных преступлений", — написал Маасикас.
Напомним, 17 июля Зеленский подписал указ об отстранении Ирины Венедиктовой от должности Генерального прокурора. Своим указом №501/2022 Зеленский возложил исполнение обязанностей генпрокурора на Симоненко Алексея. В этот же день глава государства подписал указ №499/2022 об отстранении Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины.
Позже уже отстраненная Венедиктова дала понять, что отстранение застало ее врасплох и она ожидает понятных объяснений ему, после чего сможет и сама рассказать об этом.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Венедиктова выразила уверенность в том, что ей есть чем гордиться на занимаемой должности и что она продемонстрировала хорошие результаты работы и "объединила юридическую, профессиональную, уголовно-процессуальную мировую элиту" вокруг проблем Украины в интересах Украины.
Уже 19 июля Зеленский внес проект постановления об увольнении Венедиктовой в парламент.