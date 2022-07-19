Посол ЄС прокоментував усунення Венедиктової з посади генпрокурора

Посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас наголошує, що в умовах відсторонення генерального прокурора Ірини Венедиктової Україні важливо зберегти підтримувати співпрацю при розслідуванні російських воєнних злочинів. Про це Маасікас написав у Twitter.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"При усуненні Генерального прокурора України Зеленським найважливіше - окрім наступних конституційних процесів - це підтримання гарної роботи та співпраця з міжнародними партнерами щодо розслідування та кримінального переслідування російських військових злочинів", - написав Маасікас.

While suspending the Prosecutor General of Ukraine by @ZelenskyyUa the most important - beside the constitutional processes to follow - is maintaining the good work and the cooperation with international partners on investigating and prosecuting the Russian war crimes. — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) July 18, 2022

Нагадаємо, 17 липня Зеленський підписав указ про усунення Ірини Венедиктової з посади Генерального прокурора. Своїм указом №501/2022 Зеленський поклав виконання обов'язків генпрокурора на Олексія Симоненка. Цього ж дня глава держави підписав указ №499/2022 про усунення Івана Баканова від виконання обов’язків голови Служби безпеки України.

Пізніше вже відсторонена Венедиктова дала зрозуміти, що відсторонення застало її зненацька і вона очікує зрозумілих пояснень йому, після чого зможе сама розповісти про це.

Венедиктова висловила впевненість у тому, що їй є чим пишатися на посаді і що вона продемонструвала хороші результати роботи та "об'єднала юридичну, професійну, кримінально-процесуальну світову еліту" навколо проблем України в інтересах України.

Вже 19 липня Зеленський вніс проект ухвали про звільнення Венедиктової до парламенту.