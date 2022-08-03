Кулеба подал Венедиктову на посла в Швейцарии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подписал представление президенту Владимиру Зеленскому на назначение эксгенпрокурора Ирины Венедиктовой на должность посла Украины в Швейцарии.

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Об этом Кулеба сообщил в интервью Укринформу.

"Да, я подписал представление на назначение госпожи Венедиктовой послом в Швейцарии. В кругу нескольких людей – сидели, обсуждали, и была найдена такая опция. Ее работа с международными партнерами в последние месяцы как раз показала, что она может себя проявить на международном треке", – сказал он.

Напомним, 19 июля Зеленский уволил Ирину Венедиктову с должности генерального прокурора.

Публично президент мотивировал это решения ответственность руководителей правоохранительных органов за массовые случаи коллаборационизма работников соответствующих украинских структур и их связями с российскими спецслужбами. По словам Зеленского, на сегодняшний день зарегистрировано 651 соответствующее уголовное производство.

Позже Венедиктова дала понять, что отстранение застало ее врасплох и она ожидает объяснений, после чего сможет сама рассказать об этом. Венедиктова выразила уверенность в том, что продемонстрировала хорошие результаты работы в должности генпрокурора и ей есть чем гордиться.

При этом глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что опыт Венедиктовой "послужит государству на новом месте, нуждающемся в усилении профессиональными менеджерами и юристами", из-за чего следует ожидать "новостей о кадровых назначениях на дипломатическом фронте".