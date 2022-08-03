Кулеба підписав подання на призначення Ірини Венедиктової послом у Швейцарії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав подання президентові Володимиру Зеленському на призначення ексгенпрокурора Ірини Венедіктової на посаду посла України у Швейцарії.

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Про це Кулеба повідомив у інтерв’ю Укрінформу

"Так, я підписав подання на призначення пані Венедіктової послом у Швейцарії. В колі декількох людей – сиділи, обговорювали, і була знайдена така опція. Її робота з міжнародними партнерами в останні місяці якраз показала, що вона може себе проявити на міжнародному треку", - сказав він.

Нагадаємо, 19 липня Зеленський звільнив Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора.

Публічно президент мотивував це рішення відповідальністю керівників правоохоронних органів за масові випадки колабораціонізму працівників відповідних українських структур та їхніми зв'язками з російськими спецслужбами. За словами Зеленського, на сьогодні зареєстровано 651 відповідне кримінальне провадження.

Пізніше Венедіктова дала зрозуміти, що відсторонення застало її зненацька і вона очікує зрозумілих пояснень йому, після чого зможе сама розповісти про це. Венедіктова висловила впевненість у тому, що продемонструвала добрі результати роботи на посаді генпрокурора і їй є чим пишатися.

При цьому голова пропрезидентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що досвід Венедіктової "послужить державі на новому місці, яке потребує посилення фаховими менеджерами та правниками", через що варто чекати "новин про кадрові призначення на дипломатичному фронті".