Венедиктова прокомментировала свое отстранение от должности генпрокурора

Отстраненная от исполнения обязанностей генерального прокурора Ирина Венедиктова заявляет, что не обсуждала ни с кем соответствующее решение президента Владимира Зеленского. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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"Хочу прокомментировать ситуацию, связанную с решением президента Зеленского о моем отстранении. Я прошу комментаторов и других заинтересованных лиц не распространять от моего имени какие-либо "мои" утверждения, не имеющие ко мне никакого отношения. Ответственно заявляю, что по состоянию на сейчас я не обсуждала этот вопрос ни с одним человеком. И сейчас я также воздерживаюсь от комментариев, по одной простой причине – не время", - заявила она.

При этом генпрокурор дала понять, что отстранение застало ее врасплох и она ожидает понятных объяснений ему, после чего сможет и сама рассказать об этом.

"Я была назначена на эту должность уже будучи ответственным и морально зрелым человеком, а за последние два года всерьез повзрослела. Не могу представить, что подобные вопросы могут решаться кулуарно, без выражения взаимного уважения, не по-деловому, так сказать. Другими словами, как только завершится стадия "урегулирования" сложившейся ситуации в адекватном и понятном для всех сторон ключе, я дам исчерпывающий комментарий", - заявила она.

Венедиктова выразила уверенность в том, что ей есть чем гордиться на занимаемой должности и что она продемонстрировала хорошие результаты работы и "объединила юридическую, профессиональную, уголовно-процессуальную мировую элиту" вокруг проблем Украины в интересах Украины.

"Разговоры на подобные темы в этом кругу людей – это без эмоций, не на фоне дешевых слухов, глядя всем собеседникам в глаза", – добавила Венедиктова.

При этом в случае регистрации постановления об увольнении с должности генпрокурора она "ни на секунду не задумается" и намерена прийти в Верховную Раду, чтобы отчитаться о своей работе.

"Я не могу и не собираюсь спорить с мнением или решением президента. Президент в своем праве принимать решение, в том числе обсуждаемое сейчас. Процедура увольнения генпрокурора всем хорошо известна, другой нет, другая не предусмотрена законом", - подчеркнула Венедиктова.

Напомним, что 17 июля Зеленский отстранил Венедиктову, воспользовавшись предоставленным ему во время военного состояния полномочием (обычно президент отстранить генпрокурора не может). Кроме того, был отстранен от должности глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Публично президент мотивировал эти два решения ответственностью руководителей правоохранительных органов за массовые случаи коллаборационизма работников соответствующих украинских структур, их перехода на сторону России и связей с российскими спецслужбами. По словам Зеленского, зарегистрировано 651 уголовное производство по таким случаям.