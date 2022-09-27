Зеленский уволил послов Украины в Швейцарии и Нидерландах

Президент Украины 27 сентября подписал два указа об увольнении послов Украины в Швейцарии, Княжестве Лихтенштейн и Нидерладах. Документы опубликовала пресс-служба Офиса Президента.

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Указом №669/2022 Зеленский уволил Максима Кононенко с должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Нидерланды и постоянного представителя Украины при Организации по запрещению химического оружия.

Указом №670/2022 глава государства уволил Артема Рыбченко с должностей чрезвычайного и полномочного посла Украины в Швейцарской Конфедерации и в Княжестве Лихтенштейн.

О причинах увольнения послов Зеленский и его Офис не сообщили.

Кроме того, указом №671/2022 Президент назначил посла Украины в Ватикане Андрея Юраша послом при Мальтийском ордене по совместительству.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Ватикане Юраша Андрея Васильевича (…) послом Украины при Суверенном военном Ордене Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству", - говорится в документе.

Ранее Зеленский подписал два указа о назначении послов Украины в Германии и Монголии.

Уточняем, что глава государства уволил Андрея Мельника с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Германии 9 июля. После российского вторжения Мельник чаще всего критиковал немецких политиков, в частности, названного им "обиженной ливерной колбасой" нынешнего руководителя правительства Олафа Шольца за затягивание поставок вооружений Украине и в целом недостаточную, по его мнению, поддержку Украины.