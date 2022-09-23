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Зеленский назначил новых послов Украины в Германии и Монголии
Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября подписал два указа о назначении послов Украины в Германии и Монголии. Документы опубликовала пресс-служба Офиса Президента.
Указом №662/2022 Зеленский назначил Алексея Макеева на должность посла Украины в Федеративной Республике Германия.
Указом №663/2022 Президент назначил Дмитрия Пономаренко по совместительству послом Украины в Монголии. Уточняем, что он уже является представителем Украины в Республике Корея.
3 сентября Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял кандидатуру Макеева на должности нового посла Украины в Германии.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Уточняем, что Зеленский уволил Андрея Мельника с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Германии. После российского вторжения Мельник чаще всего критиковал немецких политиков, в частности, названного им "обиженной ливерной колбасой" нынешнего руководителя правительства Олафа Шольца за затягивание поставок вооружений Украине и в целом недостаточную, по его мнению, поддержку Украины.