Берлин согласовал кандидатуру нового посла Украины

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер одобрил кандидатуру Алексея Макеева на должности нового посла Украины в Германии. Об этом пишет издание Der Spiegel.

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"Алексей Макеев возьмет на себя управление посольством Украины в Берлине, это подтвердили SPIEGEL в дипломатических кругах. Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер подписал официальное соглашение", — сообщает издание.

Андрей Мельник занимал должность посла Украины в Германии с 2015 года, 16 октября он покинет Берлин и вернется в Киев, чтобы занять должность заместителя министра иностранных дел.

Напомним, 9 июля Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Германии.

После российского вторжения Мельник чаще всего критиковал немецких политиков, в частности, названного им "обиженной ливерной колбасой" нынешнего руководителя правительства Олафа Шольца, за затягивание поставок вооружений Украине и в целом недостаточную, по его мнению, поддержку Украины.

Кроме того, он заявлял о плохом отношении к украинцам в Германии, призывая немцев "задуматься" о том, почему у многих украинцев "нет желания оставаться" в их стране.

Отметим при этом, что 5 июля немецкая газета Bild со ссылкой на несколько неназванных источников в Киеве сообщила, что Мельника в скором времени переведут работать в Министерство иностранных дел, а затем могут назначить заместителем министра.