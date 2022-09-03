Берлін погодив кандидатуру нового посла України

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр схвалив кандидатуру Олексія Макєєва на посади нового посла України в Німеччині. Про це пише видання Der Spiegel.

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"Олексій Макєєв візьме на себе управління посольством України в Берліні, це підтвердили SPIEGEL у дипломатичних колах. Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр підписав офіційну угоду", - повідомляє видання.

Андрій Мельник обіймав посаду посла України в Німеччині з 2015 року, 16 жовтня він залишить Берлін і повернеться до Києва, щоб обійняти посаду заступника міністра закордонних справ.

Нагадаємо, 9 липня Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади надзвичайного та повноважного посла України у Німеччині.

Після російського вторгнення Мельник найчастіше критикував німецьких політиків, зокрема, названого ним "ображеною ліверною ковбасою" нинішнього керівника уряду Олафа Шольца, за затягування постачання озброєнь Україні та загалом недостатню, на його думку, підтримку України.

Крім того, він заявляв про погане ставлення до українців у Німеччині, закликаючи німців "замислитися" про те, чому в багатьох українців "немає бажання залишатися" в їхній країні.

Зазначимо, що 5 липня німецька газета Bild з посиланням на кілька неназваних джерел у Києві повідомила, що Мельника незабаром переведуть працювати до Міністерства закордонних справ, а потім можуть призначити заступником міністра.