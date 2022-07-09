Зеленский уволил скандального посла в Германии Мельника и послов в Венгрии и Индии

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Германии. Об этом говорится в указе №479 от 9 июля.

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Кроме того, следующими указами глава государства уволил посла в Венгрии Любовь Непоп, посла в Норвегии Вячеслава Яцюка, посла в Чехии Евгения Перебийноса и посла в Индии (а также на Мальдивах, Шри-Ланке, в Непале и Бангладеш по совместительству) Игоря Полиху.

Отметим, что за семь лет пребывания в должности посла в Германии Мельник запомнился необычной для дипломата публичной активностью и жесткими оценками действий фигур из руководства самой Германии, в частности экс-канцлера Ангелі Меркель и нынешнего президента Франка-Вальтера Штайнмайера, из-за чего получил имидж скандалиста.

Так, еще перед российским военным вторжением Мельник призвал Германию предоставить Украине вооружение, мотивировав это тем, что та "несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль".

После российского вторжения Мельник чаще всего критиковал немецких политиков, в частности, названного им "обиженной ливерной колбасой" нынешнего руководителя правительства Олафа Шольца, за затягивание поставок вооружений Украине и в целом недостаточную, по его мнению, поддержку Украины.

Кроме того, он заявлял о плохом отношении к украинцам в Германии, призывая немцев "задуматься" о том, почему у многих украинцев "нет желания оставаться" в их стране.

Последним по времени скандалом стали заявления Мельника 29 июня о том, что "нет никаких доказательств того, что бандеровцы убили сотни тысяч евреев" и что "это нарратив, который до сих пор продвигают россияне, находит поддержку в Германии, Польше и Израиле", которые вызвали шквал возмущения в соцсетях и СМИ, а также на международном уровне.

Отметим при этом, что 5 июля немецкая газета Bild со ссылкой на несколько неназванных источников в Киеве сообщила, что Мельника в скором времени переведут работать в Министерство иностранных дел, а затем могут назначить заместителем министра.