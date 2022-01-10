Посол Мельник заявил об исторической ответственности Германии за Украину и призвал поставлять Киеву оружие

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль. Это значит, страна должна немедленно начать поставки Киеву оружия.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью изданию Spiegel.

Он подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону и оружие будет использовано именно для этого.

"Мы призываем правительство Германии отказаться от действующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно лишняя, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением. У нас есть право на самооборону", — отмечает дипломат.

Правительство Ангелы Меркель отказывало в поставках вооружения, объясняя такую ​​позицию нежеланием спровоцировать обострение боевых действий на Донбассе.

Но, по словам Мельника, новое правительство может оказаться еще более консервативным в этом вопросе.

По словам дипломата, Берлин "несет за Украину такую ​​же историческую ответственность, как и за Израиль". Мельник утверждает, что "отказ Германии от поставок оборонительного вооружения вызывает огромное недовольство в украинском обществе и может иметь серьезные последствия для двусторонних отношений".

Дипломат напомнил об угрозе, которую представляют для нашей страны российские войска у границ, призвав Берлин не недооценивать риски.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии и сопредседатель партии "Зеленые" Анналена Бербок заявила, что сейчас приоритетной задачей ее страны в российско-украинском вопросе является недопущение военной эскалации.

Отметим, что немецкое издание Bild недавно сообщило подробности истории с блокированием Германией поставок вооружения Украине через Агентство НАТО по поддержке и снабжению.