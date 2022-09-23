Зеленський призначив нових послів України в Німеччині та Монголії

Президент України Володимир Зеленський 23 вересня підписав два укази про призначення послів України в Німеччині та Монголії. Документи опублікувала пресслужба Офісу Президента.

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Указом №662/2022 Зеленський призначив Олексія Макеєва на посаду посла України у Федеративній Республіці Німеччина.

Президент призначив Дмитра Пономаренка за сумісництвом послом України в Монголії. Уточнюємо, що він вже є представником України в Республіці Корея.

3 вересня Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр схвалив кандидатуру Макєєва на посади нового посла України в Німеччині.

Уточнюємо, що Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади надзвичайного та повноважного посла України у Німеччині 9 липня. Після російського вторгнення Мельник найчастіше критикував німецьких політиків, зокрема, названого ним "ображеною ліверною ковбасою" нинішнього керівника уряду Олафа Шольца, за затягування постачання озброєнь Україні та загалом недостатню, на його думку, підтримку України.