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Новий посол США в Україні прибула до Києва
Новий посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк прибула до Києва.
Про це повідомили на сайті дипломатичного відомства України.
"Посол Брінк була призначена президентом Байденом послом США в Україні 25 квітня 2022 року, одноголосно затверджений Сенатом США 18 травня 2022 року та прибула до Києва 29 травня 2022 року", - йдеться у повідомленні.
Як повідомили у посольстві, раніше вона обіймала посаду заступника помічника держсекретаря у Бюро у справах Європи та Євразії Державного департаменту (2015–2018 рр.).Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім цього, посол Брінк була послом США у Словацькій Республіці з 15 серпня 2019 року до її затвердження послом в Україні.
Нагадаємо, Комітет Сенату США з міжнародних відносин 18 травня схвалив кандидатуру Бріджит Брінк на пост посла США в Україні. Через 10 днів новий посол США отримала візу для роботи в Україні.