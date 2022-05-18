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Комітет Сенату США схвалив кандидатуру нового посла в Україні
Комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив кандидатуру Бріджіт Брінк на пост посла США в Україні.
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Про це комітет повідомив у Twitter.
"Після трьох років відсутності посла США в Україні ми нарешті маємо можливість змінити наратив. Бріджіт Брінк кваліфікована і готова", - йдеться у заяві комітету Сенату США.
Тепер її кандидатуру має затвердити Сенат у повному складі найближчими днями.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки знову відкрили посольство у Києві. Воно не працювало з 24 лютого у зв'язку із широкомасштабним вторгненням військ Російської Федерації. Спочатку повернеться невелика кількість дипломатів, щоби укомплектувати місію.