Комитет Сената США одобрил кандидатуру нового посла в Украине

Комитет Сената США по международным отношениям одобрил кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла США в Украине.

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Об этом комитет сообщил в Twitter.

"После трех лет отсутствия посла США в Украине мы наконец имеем возможность изменить нарратив. Бриджит Бринк квалифицирована и готова", - говорится в заявлении комитета Сената США.

Теперь ее кандидатуру должен будет утвердить Сенат в полном составе в ближайшие дни.

Напомним, Соединенные Штаты Америки вновь открыли посольство в Киеве. Оно не работало с 24 февраля в связи с широкомасштабным вторжением войск Российской Федерации. Сначала вернется небольшое количество дипломатов, чтобы укомплектовать миссию.