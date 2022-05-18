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Комитет Сената США одобрил кандидатуру нового посла в Украине
Комитет Сената США по международным отношениям одобрил кандидатуру Бриджит Бринк на пост посла США в Украине.
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Об этом комитет сообщил в Twitter.
"После трех лет отсутствия посла США в Украине мы наконец имеем возможность изменить нарратив. Бриджит Бринк квалифицирована и готова", - говорится в заявлении комитета Сената США.
Теперь ее кандидатуру должен будет утвердить Сенат в полном составе в ближайшие дни.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, Соединенные Штаты Америки вновь открыли посольство в Киеве. Оно не работало с 24 февраля в связи с широкомасштабным вторжением войск Российской Федерации. Сначала вернется небольшое количество дипломатов, чтобы укомплектовать миссию.