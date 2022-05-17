Сенат США провел процедурное голосование за новый пакет помощи для Украины на $40 млрд: что решили

Сенат США 16 мая подавляющим большинством проголосовал за окончательное рассмотрение проекта о выделении Украине помощи в 40 миллиардов долларов. Основное голосование может пройти уже 18 мая. Об этом сообщает Bloomberg.

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16 мая прошло так называемое процедурное голосование, на нем 81 сенатор поддержал принятие закона без обсуждений, 11 – против.

В издании считают, что на основном голосовании Сенат также поддержит новый пакет помощи для Украины, подчеркнув таким образом "широкую поддержку стране в войне против России".

Напомним, президент США Джо Байден запросил у Конгресса 33 миллиарда долларов на поддержку Украины, в том числе более 20 миллиардов долларов на военную помощь. Сумма помощи выросла с 33 до 39,8 миллиарда долларов.

Уже 11 мая Конгресс утвердил дополнительную помощь Украине. Также в США заявили, что проголосуют за новый пакет помощи.

При этом новый пакет могли одобрить и раньше, но сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал голосование. Он настаивал на том, чтобы в законопроект были добавлены формулировки, которые дали бы специальному инспектору надзор за деньгами и оружием, которые США отправляют в Украину.

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