В Сенате США заблокировали законопроект о $40 млрд для Украины

Сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал голосование в Сенате о выделении Украине пакета помощи в размере 40 млрд долларов. Это означает, что документ не будет одобрен на этой неделе и процедура затянется на более длительное время.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом пишет The Washington Post.

Сенат США вечером 12 мая не смог проголосовать за принятие законопроекта о предоставлении помощи Украине на сумму почти 40 миллиардов долларов, о которой просил президент страны Джо Байден. Сенатор-республиканец Рэнд Пол из Кентукки заблокировал законопроект.

Он настаивал на том, чтобы в законопроект были добавлены формулировки, которые дали бы специальному инспектору надзор за деньгами и оружием, которые США отправляют в Украину.

"Вы не должны выбрасывать все 40 миллиардов долларов без какого-либо надзора. И имея специального генерального инспектора, мы сделали это в Афганистане - это не остановило все растраты - это, по крайней мере, заставляет воров дважды подумать перед тем, как украсть деньги", - сказал Пол.

Он также выразил обеспокоенность по поводу дополнительных заимствований, необходимых для финансирования пакета.

Лидер большинства Чак Шумер отметил, что "сенатор из Кентукки, очевидно, не хочет помогать Украине".

"Все, чего он достигнет своими действиями – это отложить эту помощь. Не остановить ее", – отметил Шумер.

"Я присягаю Конституции США, а не какой-либо иностранной нации… Мы не можем спасти Украину, обрекая экономику США", - считает Пол.

Согласно правилам, Сенату требуется единогласное согласие всех сенаторов для перехода к окончательному голосованию. Из-за его противодействия Сенат должен пройти через все обычные процедуры.

Отметим, палата представителей Конгресса США вечером во вторник, 10 мая, проголосовала за принятие законопроекта о предоставлении помощи Украине на сумму почти 40 миллиардов долларов.

Ранее президент США Джо Байден предложил Украине пакет помощи в размере 33 миллиардов долларов, в том числе более 20 миллиардов долларов в виде военной помощи.

Напомним, 9 мая 2022 года, президент США Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022), который упрощает процедуру поставок вооружений в Украину и, если потребуется, в страны Восточной Европы, в 2022-2023 годах.