У Сенаті США заблокували законопроект про $40 млрд для України

Сенатор-республіканець Ренд Пол заблокував голосування в Сенаті щодо виділення Україні пакету допомоги у розмірі 40 млрд доларів. Це означає, що документ не буде схвалено цього тижня і процедура затягнеться на більш тривалий час.

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Про це пише The Washington Post.

Сенат США ввечері 12 травня не зміг проголосувати за ухвалення законопроекту про надання допомоги Україні на суму майже 40 мільярдів доларів, яку просив президент країни Джо Байден. Сенатор-республіканець Ренд Пол із Кентуккі заблокував законопроект.

Він наполягав на тому, щоб до законопроекту було додано формулювання, які б дали спеціальному інспектору нагляд за грошима та зброєю, які США відправляють в Україну.

"Ви не повинні викидати всі 40 мільярдів доларів без будь-якого нагляду. І маючи спеціального генерального інспектора, ми зробили це в Афганістані - це не зупинило всі розтрати - це принаймні змушує злодіїв двічі подумати перед тим, як вкрасти гроші", - Сказав Пол.

Він також висловив занепокоєння щодо додаткових запозичень, необхідних для фінансування пакета.

Лідер більшості Чак Шумер зазначив, що "сенатор із Кентуккі, очевидно, не хоче допомагати Україні”.

"Все, чого він досягне своїми діями, - це відкласти цю допомогу. Не зупинити її", – зазначив Шумер.

"Я присягав Конституції США, а не будь-якої іноземної нації... Ми не можемо врятувати Україну, прирікаючи економіку США", - вважає Пол.

Згідно з правилами, Сенату потрібна одностайна згода всіх сенаторів для переходу до остаточного голосування. Тепер Сенат повинен пройти через усі звичайні процедури.

Зазначимо, палата представників Конгресу США увечері у вівторок, 10 травня, проголосувала за ухвалення законопроекту про надання допомоги Україні на суму майже 40 мільярдів доларів.

Раніше президент США Джо Байден запропонував Україні пакет допомоги у розмірі 33 мільярди доларів, у тому числі понад 20 мільярдів доларів у вигляді військової допомоги.

Нагадаємо, 9 травня 2022 року президент США Байден підписав закон про ленд-ліз для України (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022), який спрощує процедуру постачання озброєнь в Україну та, якщо буде потрібно, до країн Східної Європи, у 2022-2023 роках.