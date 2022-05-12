У США заборонили передавати Україні розвіддані, які допоможуть вбити керівництво РФ - ЗМІ

Адміністрація президента США Джозефа Байдена розробила керівництво з обміну розвідданими, спрямоване на те, щоб уникнути загострення напруженості у відносинах між Вашингтоном та Москвою, повідомляє з посиланням на свої джерела The Washington Post.

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За словами офіційних осіб, керівництво, призначене для працівників розвідки на робочому рівні, містить дві широкі заборони на види інформації, якою США можуть ділитися з Україною.

Зокрема, не може бути надана докладна інформація, яка б допомогла Україні вбити російських керівників, включаючи офіцерів найвищої ланки або міністрів. До цієї категорії входять, наприклад, начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов та міністр оборони Сергій Шойгу.

Проте ця заборона прямо не поширюється на інформацію про російських офіцерів, у тому числі про генералів, деякі з яких вже загинули на полі бою. Водночас високопоставлений представник Міноборони США заявив, що американський уряд все ж вирішив не надавати Україні інформацію про місцезнаходження російських генералів.

На додаток до цього, в США діє правило, яке забороняє надавати Україні інформацію для наведення ударів. Тобто США не будуть повідомляти українським силам, що конкретний російський генерал був помічений у певному місці, а потім допомагати Україні завдати по ньому удар.

Водночас американська сторона готова ділитися інформацією про розташування, наприклад, пунктів управління та контролю – місць, де часто перебувають російські високопосадовці, – оскільки це може допомогти Україні у її власній обороні, кажуть чиновники США.

Вони пояснюють, що якщо українське командування вирішить завдати удару по такому об'єкту, це буде вже його відповідальність, і США у разі загибелі російського генерала формально будуть ні до чого, оскільки не давали наведення безпосередньо на нього.

Видання також наголошує, що США регулярно обмінюються з Україною розвідданими про російські кораблі в Чорному морі, які випускають ракети по Україні та можуть бути використані для підтримки наступу на такі міста як Одеса. Однак ці дані не є конкретною інформацією для наведення на кораблі, а призначені лише для допомоги Україні організувати оборону.

Так, офіційні особи заперечують, що надавали Україні конкретну інформацію про націлювання на ракетний крейсер "Москва", оскільки українські чиновники після отримання могли самостійно вирішити - чи завдавати ударів по кораблю, чи, наприклад, вжити заходів щодо зміцнення захисту навколо Одеси або вдатися до евакуації мирних жителів

Як зазначив спікер Пентагону Джон Кірбі, США не були залучені до ухвалення рішення про удар по "Москві", а українська сторона "має свої власні розвідувальні можливості для відстеження і націлювання на російські військово-морські кораблі, як вони це зробили в цьому випадку".

Водночас зазначається, що за відсутності розвідувальних даних із США Україні все-таки було б важко націлитись на військовий корабель з упевненістю, необхідною для того, щоб витратити лише дві вкрай цінні ракети "Нептун". Зі статті також випливає, що українська сторона спочатку не знала, що помічене нею в морі судно - це саме "Москва", але США допомогли його ідентифікувати.

The Washington Post також пише, що наступного дня після того, як воно та інші ЗМІ розкрили роль США в атаці на "Москву", Байден обдзвонив директора ЦРУ Вільяма Бернса, директора Національної розвідки Авріл Хейнс та міністра оборони Ллойда Остіна. За словами представника адміністрації президента, той ясно дав зрозуміти, що засмучений витіканням цієї інформації, і попередив, що вони підривають мету США з надання допомоги Україні.